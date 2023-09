Telebasel: Adrian Knup verstärkt «FCB total»-Expertenteam

Ab Oktober wird Adrian Knup das bestehende Team von «FCB total», der Fussballsendung von Telebasel, ergänzen, wie es in einer Mitteilung heisst. Zurzeit bringen dort Erni Maissen und Massimo Ceccaroni ihre Fussballexpertise ein.

Adrian Knup tritt dem FCB-Expertenteam von Telebasel bei und bringt sein profundes Wissen sowie seine Leidenschaft für den Sport mit ein. Dank seiner erfolgreichen Spielerkarriere – unter anderem beim FC Basel, in der Bundesliga sowie in der Schweizer Nationalmannschaft – und seiner Erfahrung als Fussballfunktionär, unter anderem als Vizepräsident beim FC Basel und Chief Sports Officer bei der Swiss Football League, sei Knup eine grosse Bereicherung für die Sendung, so Telebasel.

Der bereits eingeleitete Umbau der Sendung «FCB total» verspricht noch tiefere Einblicke in die Welt des FC Basel und neue interessante Sendelemente. Fans können gespannt sein, wie dieses starke Trio – Knup, Maissen und Ceccaroni – die Fussballberichterstattung rund um Rotblau neu definieren wird, heisst es weiter. Die drei werden ihre Expertenrolle abwechslungsweise einzeln oder auch mal gemeinsam im Studio ausüben.

Das Fussballmagazin «FCB total» gibt es jeden Montag um 18.30 Uhr bei Telebasel. Danach stündlich in der Wiederholung und jederzeit in der Mediathek auf telebasel.ch. (pd/wid)