SRF: «Aktenzeichen XY… Vermisst» mit Schweizer Fall

Publiziert am 01.07.2026

Nach über einem Jahr strahlt SRF wieder eine Spezialfolge von «Aktenzeichen XY… Vermisst» aus, wie der Sender mitteilt. Am Mittwoch, 8. Juli, geht es um den Fall der seit April 2021 vermissten Alishia Bucher aus Adligenswil LU, die zuletzt am Bahnhof Luzern gesehen wurde.

Die Luzerner Polizei hat seither unter anderem Personenbefragungen, Suchaktionen und einen internationalen DNA-Abgleich durchgeführt. Der Fall blieb bislang ungeklärt. Die Luzerner Behörden erhoffen sich durch die Ausstrahlung neue Hinweise aus der Bevölkerung, um die Ermittlungen wieder aufzunehmen.

Neben dem Fall aus der Schweiz behandelt die Sendung vier weitere ungeklärte Vermisstenfälle aus Deutschland. Moderator Rudi Cerne geht darin gemeinsam mit Angehörigen und Ermittlungsbehörden den offenen Fragen der jeweiligen Fälle nach.

Im März 2025 zeigte SRF das letzte Mal ein «Aktenzeichen XY… Vermisst». Zuvor hatte SRF 20 Jahre lang keine Folge der ZDF-Fahndungssendung ausgestrahlt. (persoenlich.com berichtete). (pd/spo)