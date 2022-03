CH Media: Akute Personalnot bei TeleBärn

Omikron wütet und sorgt für Rekordfallzahlen. In vielen Betrieben fehlen Mitarbeitende. So auch beim Regionalfernsehsender TeleBärn. Elf Personen seien derzeit in Isolation – das sei die Hälfte der gesamten Redaktion, hiess es in einem TV-Beitrag quasi in eigener Sache.

«Wir mussten entscheiden, ob wir überhaupt eine Sendung machen können», sagte Markus von Känel, Chefredaktor von TeleBärn. Auch er sitzt in Isolation. Eine Sendung würde aus Moderatoren, Journalisten, Produzenten und technischem Personal bestehen. Wenn zu viele fehlen würden, sei keine Sendung mehr möglich.

«Für das Team, das übrig geblieben ist, heisst das: Mehr Stress, mehr Zeitdruck und eine höhere Flexibilität.» Der Druck, den der Tagesjournalismus mit sich bringe, sei dadurch nochmals verstärkt worden. (cbe)