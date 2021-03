Todesfall: Alain Arnaud unerwartet verstorben

Alain Arnaud, Journalist im RTS-Büro in Biel, ist am vergangenen Samstag, 6. März 2021, im Alter von 59 Jahren plötzlich nach einer Wanderung in den Bergen verstorben. Dies schreibt Radio Télévision Suisse RTS auf seiner Webseite.

«Diese Nachricht ist ein Schock für die gesamte Redaktion. Alain Arnaud war ein grossartiger Kollege. Er liebte es, über seine Region und seine Stadt Biel zu berichten», wird Laurent Caspary, Chefredakteur für Radionachrichten bei RTS, zitiert.

Der 1962 geborene Arnaud hatte seine Radiokarriere bei Canal 3 in Biel begonnen, bevor er 1993 als Korrespondent dieser Stadt zu Radio Suisse Romande kam. Während seiner 28-jährigen Tätigkeit für den Radiosender war er von 2009 bis 2013 auch Korrespondent in Peking.

Bekannt wurde Arnaud unter anderem mit seinen «Postkarten» jeweils um 12.30 Uhr. «In seiner letzten und 52. Karte erzählte er uns, wie gern er mit Menschen auf der Strasse in Kontakt trat», erinnert sich Caspary. (pd/lom)