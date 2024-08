Blue Sport: Alain Suter wird neuer Fussball-Experte

Publiziert am 22.08.2024

Mit der Aufgabe, die auf Alain Suter bei Blue Sport wartet, ist er bestens vertraut. Schliesslich war der frühere Fussballprofi bereits von 2004 bis Ende 2017 beim Schweizer Fernsehen SRF als Experte tätig. Dieses Engagement beendete er, nachdem er seine Stelle als Sportchef beim FC St. Gallen angetreten hatte.

Seine erfolgreiche Karriere als Spieler startete der 56-Jährige bei Grasshoppers Zürich, von wo es ihn anschliessend nach Deutschland zu Nürnberg, Bayern und Freiburg zog. Alain Sutter spielte insgesamt 62-mal für die Schweizer Nationalmannschaft, unter anderem an der WM in den USA 1994.

«Mir gefällt, wie Blue Sport Fussball interpretiert: fachlich äusserst fundiert, aber in einer entspannten, lockeren Atmosphäre. Das habe ich schon immer als sehr bereichernd wahrgenommen. Dass ich nun Teil des Teams werden darf, freut mich enorm», wird Alain Sutter in einer Medienmitteilung von Blue Sport zitiert.

Claudia Lässer, CEO der Entertainment Programm AG, kommentiert den prominenten Neuzugang so: «Alain Sutter ist eine Legende des Schweizer Fussballs mit einem unglaublich vollgepackten Rucksack an Erfahrung. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für unser Blue Sport-Team gewinnen konnten. Er ist nicht nur ein ausgewiesener Fussballkenner, sondern besitzt auch die Fähigkeit, komplexe taktische Analysen auf verständliche Weise zu präsentieren und das Spiel in all seinen Facetten zu erklären.» (pd/nil)