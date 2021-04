Alessandra Galloni löst Stephen J. Adler ab. Adler, der seit zehn Jahren Chefredaktor war, geht Ende April in den Ruhestand. Galloni hat den neuen Chefposten bereits übernommen, wie Reuters in einer Mitteilung schreibt. Gallioni ist die erste Frau an der Spitze in der 170-jährigen Geschichte der weltweit tätigen Nachrichtenagentur.

Die 47-jährige, die vier Sprachen spricht und über umfangreiche Erfahrungen in der Berichterstattung über Wirtschaft und Politik bei Reuters und zuvor beim Wall Street Journal verfügt, übernimmt das Ruder in einer Zeit, in der die Nachrichtenagentur vor einer Reihe von Herausforderungen steht. Einige davon sind für alle Nachrichtenmedien gleich. Andere sind spezifisch für die Komplexität der Organisation: Mit ihren weltweit rund 2’450 Journalisten bedient die Agentur Reuters eine Reihe unterschiedlicher Kunden und sie ist zudem eine Einheit in einem viel grösseren Informationsdienstleistungsunternehmen.

Nach Kauf der kanadischen Thomson-Gruppe heisst der Konzern seit 2008 Thomson Reuters und hat seinen Sitz in New York. (pd/eh)