Weltwoche: Alex Baur verabschiedet sich

Alex Baur verlässt die Weltwoche. In der Ausgabe vom Donnerstag gibt er den Leserinnen und Lesern einen «Rückblick auf vier Jahrzehnte Journalismus». Die letzten 16 Jahre seiner journalistischen Karriere schrieb Baur für die Weltwoche, die heute dem SVP-Nationalrat Roger Köppel gehört.

Im letzten Herbst habe er zusammen mit seiner Frau beschlossen, einen vorläufigen Schlussspunkt zu setzen, schreibt Baur in seinem Beitrag. Noch diese Woche würde ihre gesamte Habe per Schiff in Richtung Südamerika reise. Und: «Wir gehen schon mal voraus, oneway. Wie es weitergeht, weiss ich nicht. Ich werde erstmal meinen Kopf ausgiebig aus lüften.» (wid)