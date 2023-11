Watson: Amber Vetter wird Leiterin des Videoteams

Das Videoteam von Watson ist komplett. Ab 1. Februar wird Amber Vetter die Leitung des Teams übernehmen. Die 26-Jährige wird als Head of Formate und Sponsored Video Eigenproduktionen, Newsvideos und Video-Co-Creations mit Kunden bei Watson verantworten.

Vetter war zuvor als Videoproduzentin beim Brand Studio von Ringer Advertising tätig. Sie hat einen Bachelor of Science in Media Engineering der FH Graubünden. Ihre beruflichen Stationen umfassen unter anderem Radio 24 und die Agentur Streuplan. «Ich freue mich bei Watson eine neue Challenge anzutreten, mit dem Videoteam dynamische und unterhaltsame Videoformate zu realisieren und den Bereich Sponsored Video weiterzuentwickeln», so Amber Vetter.

Nadine Sommerhalder, Chefredaktorin Watson Deutschschweiz, ergänzt gegenüber persoenlich.com: «Mit Amber Vetter konnten wir ein Organisationstalent mit grossem visuellem Storytelling-Gespür verpflichten, ich freue mich, dass wir mit ihr unsere Video-Strategie vorantreiben können.»

Bereits am 1. November 2023 beginnt Michael Shepherd bei Watson als Video Producer. Der 30-Jährige hat seit 2016 für das SRF-Satireformat «Deville» getextet, Videos produziert und diverse Produktionsaufgaben übernommen. (pd/cbe)