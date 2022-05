Republik: Anja Conzett verlässt die Redaktion

Deville

Kurz vor dem Entscheid über Alkohol in der Migros lässt Dominic Deville Alain Berset und Co. beschwipst reden.

Drei Wochen vor dem Entscheid über den Alkoholverkauf in den Migros-Filialen lässt Dominic Deville Alain Berset und Co. in der SRF-Sendung «Deville» beschwipst reden. Der Comedian macht damit aus der Abstimmungs- eine Stimmungs-«Arena».