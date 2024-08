SRF: «Arena» am Mittwoch statt am Freitag

Publiziert am 21.08.2024

Wie 20 Minuten schreibt, hat sich das Schweizer Fernsehen SRF entschieden, zwei «Arena»-Sendungen zu Abstimmungsthemen am Mittwochabend auszustrahlen. Normalerweise läuft die Polit-Diskussion am Freitag ab 22.25 Uhr.

Am 4. September und am 30. Oktober steigt Moderator Sandro Brotz bereits um 20.40 Uhr in den Ring und bittet zum verbalen Schlagabtausch. Die beiden Sendungen werden zudem live ausgestrahlt, während sie am Freitag jeweils rund zwei Stunden vor der Ausstrahlung aufgezeichnet wird.

Auf dem temporären Sendeplatz am Mittwoch folgt die «Arena» direkt auf die «Rundschau», die sich mit dem gleichen Thema befassen wird wie die anschliessende Diskussionssendung.

SRF wolle mit den zwei Mittwochssendungen «hochrelevanten Abstimmungen noch mehr Sichtbarkeit verschaffen», zitiert 20 Minuten einen SRF-Sprecher Ausserdem wolle man mit diesem Experiment auch Erfahrungen sammeln hinsichtlich politischen Themenschwerpunkten, heisst es weiter.

Auf dem regulären Sendeplatz am Freitagabend wird in den Wochen vom 4. September und vom 30. Oktober die «Arena» vom Mittwoch als Aufzeichnung ausgestrahlt. (nil)