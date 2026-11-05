Publiziert am 05.11.2026

Am 29. Oktober hat Aumüller Druck in Regensburg den Ovol-Award gewonnen. Die Auszeichnung erhielt das Unternehmen für die hochwertige Produktion des Du Kulturmagazins, «das durch anspruchsvolle Gestaltung, ausdrucksstarke Bildwelten und besondere Materialität überzeugt», schreibt Aumüller Druck.

Du-Verleger und -Chefredaktor Oliver Prange sagt: «Wir freuen uns sehr, in Deutschland einen weiteren bedeutenden Preis zu erhalten nach dem Gewinn des Henri-Nannen-Preises im Bereich Fotografie im 2011.»

Der Ovol-Award zeichnet herausragende Qualität im Magazindruck aus. Er gehört zu den Druck & Medien Awards und wird in der Kategorie «Magazindrucker des Jahres» vergeben. (pd)