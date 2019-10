Radio RaBe / LoRa: Aus «Gayradio» wird «QueerUp Radio»

Zum diesjährigen «Coming Out Day» vom Freitag hat sich das seit 2003 als «Gayradio» bekannte Sendegefäss geoutet und tritt ab sofort unter dem neuen, inkludierenden Namen «QueerUp Radio» auf. Der neue Name soll die Vielfalt, der in der Gesellschaft vorhandenen diversen sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten besser sicht- und hörbar machen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das aus dem Englischen stammende Wort «queer» steht seit den 80er-Jahren für eine von der Heteronormativität abweichende Lebensweise und umfasst somit die unendliche Buntheit analog der Farben des Regenbogens. Im Gegensatz zum Wort «gay», das vorwiegend als Synonym für die sexuellen Orientierungen schwul, bi und lesbisch verwendet wird, umfasst «queer» auch Menschen, die aufgrund ihrer Geschlechtsidentität und/oder Geschlechtsmerkmale von der «Norm» abweichen. Der Zusatz «Up» im Namen sei als Aufforderung zu verstehen, aktiv(er) aufzutreten, sichtbar und selbstgewusst zum «Anderssein» zu stehen – passend zu einem lebenslangen «Coming Out».

Das von «Gayradio» bekannte bunte Programm bleibt auch unter dem neuen Namen «QueerUp Radio» erhalten, wie es weiter heisst. Diverse Sendungsmachende produzieren zurzeit acht verschiedene Formate, die wöchentlich in Bern und alle zwei Wochen in Zürich über die Radiostationen Radio RaBe, Radio Lora und Radio grenzenlos ausgestrahlt werden. (pd/cbe)