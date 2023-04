Medienpreis AG/SO: Ausgezeichneter Lokaljournalismus

Die Medienpreise wurden am Montagabend in Olten SO an einer Feier übergeben. Das teilte der Verein Medienpreis Aargau/Solothurn mit. Die Jury unter Leitung von Hans Schneeberger ermittelte aus mehr als 150 Einsendungen die Preisträger.

Der Medienpreis in der Sparte Print erhielt Yann Schlegel, Reporter BZ Basel (CH Media), für den Beitrag «Ewiges Warten» über den EHC Olten. Der Beitrag erschien in der mittlerweile eingestellten Kulturzeitschrift Kolt.

Der Medienpreis in der Sparte Audio ging an Noëmi Laux, Freischaffende Journalistin, mit ihren Beiträgen «Wiehnacht för alli». Die Beiträge wurden auf Radio Argovia (CH Media) ausgestrahlt.

Knastbilder und Flüchtlinge im Dorf



Der Gewinner des Medienpreises in der Sparte Foto war Hanspeter Bärtschi. Die von der Jury prämierte Der Gewinner des Medienpreises in der Sparte Foto war Hanspeter Bärtschi. Die von der Jury prämierte Serie aus dem Gefängnis in Deitingen SO erschien in der Solothurner Zeitung (CH Media).

Remigius Bütler, SRF-Inlandredaktor gewann in der Kategorie Video, und zwar für den Beitrag über die Aufnahme unkrainischer Flüchtlinge in einem kleinen Aargauer Dorf. Der Beitrag lief in der Sendung «Schweiz aktuell» von Fernsehen SRF.

Der Preis in der Kategorie Online ging an Mark Walther von der Aargauer Zeitung (CH Media). Er hatte in einer aufwändigen Produktion die Klimakarten für alle Aargauer Gemeinden aufbereitet und interaktiv zur Verfügung gestellt und zusätzlich journalistisch eingeordnet.

Sonderpreis und Medienversagen

Gewinner des «Spezialpreises der Gottlieb und Hans Vogt-Stiftung für eine herausragende Recherche» ist Raphael Karpf von der Solothurner Zeitung (CH Media).

Er gewann den Preis, der je nach Verwendung des Preisgeldes von bis zu 10'000 Franken dotiert ist, für seinen Beitrag zu einer Familiengeschichte und dem dazugehörenden Versagen der Medien. Es handelte sich um den sogenannten «Fall Nathalie» mit behauptetem rituellen Missbrauch durch den Vater des angeblichen Opfers. (sda/nil)