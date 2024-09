Blick: Barbara Lanz wird Co-Leiterin Gesellschaft/People

Publiziert am 16.09.2024

Bis März 2024 war Barbara Lanz als trimediale Chefredaktorin bei CH Media Entertainment am Standort Zürich und damit verantwortlich für Radio 24, TeleZüri und ZüriToday. Davor arbeitete sie bei 20 Minuten, bis 2017 bei der Schweizer Illustrierten und von 2013 bis 2014 auch für den Blick.

Barbara Lanz freut sich gemäss einer Medienmitteilung von Ringier Medien Schweiz sehr auf ihr Comeback an der Dufourstrasse und die Rückkehr zu ihren Wurzeln als People-Journalistin: «Ich kann es kaum erwarten, nach meiner Mutterschaftszeit wieder voll durchzustarten und in einem motivierten Team arbeiten zu dürfen.» Barbara Lanz beginnt ihre neue Aufgabe am 1. Dezember. Sie folgt auf Benno Tuchchschmid, der als Romandie-Korrespondent zu Tamedia gewechselt ist.

Rolf Cavalli, Head of Editorial Departements & Deputy Chief Content Officer Blick, kommentiert in der Medienmitteilung die Personalie folgendermassen: «Mit Alexandra Fitz und Barbara Lanz haben wir ein starkes Duo an der Spitze des Ressorts People/Gesellschaft, das dieses facettenreiche Themengebiet zusammen mit ihrem Team modern und mit innovativen Ansätzen zu den Userinnen und Lesern bringen wird.» (pd/nil)