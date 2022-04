Annabelle: Barbara Loop wird Stv. Chefredaktorin

Barbara Loop ist ab sofort die neue stellvertretende Chefredaktorin von Annabelle. Die 39-jährige Journalistin arbeitet seit 2012 bei der Schweizer Frauenzeitschrift und soll das 2021 neu positionierte Magazin in ihrer neuen Funktion noch stärker mitprägen, heisst es in einer Mitteilung.

Barbara Loop stiess 2012 als Volontärin im Ressort Reportagen zu Annabelle und war als Redakteurin tätig, bis sie 2020 zur Lifestyle-Chefin befördert und Mitglied der Chefredaktion wurde. Die gebürtige St. Gallerin hat in Basel und Paris Soziologie und Volkswirtschaft studiert und die Diplomausbildung Journalismus am MAZ in Luzern absolviert. Sie ist Mutter zweier Töchter und lebt mit ihrer Familie in Bern.

«Ich freue mich über die neue Aufgabe und das mir entgegengebrachte Vertrauen. Zusammen mit dem bestens aufgestellten Team setze ich mich dafür ein, dass wir mit aktuellen Themen und neuen Ideen am Ball bleiben, gelegentlich überraschen und als journalistisches Qualitätsprodukt so stark bleiben, wie wir es sind», wird Loop in der Mitteilung zitiert.

«Barbara Loop hat in den letzten Jahren gezeigt, wie talentiert, kreativ und professionell sie ist. Sie hat den Relaunch des Magazins entscheidend mitgeprägt und wird vom Team extrem geschätzt. Ich freue mich riesig, sie als Sparring-Partnerin und kompetente Kollegin an meiner Seite zu wissen», sagt Chefredaktorin Jacqueline Krause-Blouin.

Die Annabelle-Chefredaktion besteht aus Jacqueline Krause-Blouin, Barbara Loop und Sven Broder. (pd/wid)