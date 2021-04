Berner Regierung: Basis für indirekte Medienförderung vorgelegt

Mord an Journalisten

Bandenkriminalität vermutet

Der 52 Jahre alte Giorgos Karaivaz war am Freitag vor seinem Haus in Athen von zwei Männern erschossen worden.

Nach dem brutalen Mord an einem griechischen Journalisten und Blogger am vergangenen Freitag in Athen konzentrieren sich die Ermittlungen auf die Arbeit des Opfers.