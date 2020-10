Zürcher Oberland Medien: Benjamin Rothschild verlässt ZO-Medien

Benjamin Rothschild hat seit Oktober 2013 bei den Zürcher Oberland Medien gearbeitet. Rund dreieinhalb Jahre war er als Leiter der Ressorts Glattal und Uster tätig, über zweieinhalb Jahre als stellvertretender Chefredaktor der Gesamtredaktion (seit Frühjahr 2018). Nun verlässt er die ZO-Medien per Ende Oktober, wie persoenlich.com weiss.

«Nach sieben Jahren bei den Zürcher Oberland Medien habe ich nun einerseits Lust auf eine neue Herausforderung und sehe es anderseits zunehmend schwierig, meine publizistischen Vorstellungen unter sich laufend erschwerenden Rahmenbedingungen zu verwirklichen», sagt Rothschild gegenüber persoenlich.com.

Was seine berufliche Zukunft betrifft, so ziehe er aktuell verschiedene Möglichkeiten in Betracht. «Momentan hege ich den Wunsch, weiterhin journalistisch tätig zu sein und nach siebenjähriger Tätigkeit in Uster und Umgebung bin ich von der Notwendigkeit von kritischem, einordnenden und unabhängigen Regionaljournalismus überzeugt», so Rothschild.