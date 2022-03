European Publishing Awards: Beobachter ist Magazin des Jahres

«Als Magazin des Jahres ausgezeichnet zu werden ist natürlich die Königsklasse und für die gesamte Redaktion eine Riesenfreude», lässt sich Beobachter-Chefredaktor Dominique Strebel in einer Mitteilung von Ringier Axel Springer Schweiz zitieren. «Wir freuen uns enorm, dass der Beobachter über die Landesgrenzen hinaus wahrgenommen wird und sehen den Preis als Bestätigung, dass Qualitätsjournalismus mit gründlicher, unbestechlicher Recherche nach wie vor der Kern unserer Arbeit als Journalistinnen und Journalisten ist.»

Dem Beobachter sind an den European Publishing Awards 2022 in folgenden Kategorien Preise verliehen worden:

«Magazine of the Year»

Ausgezeichnet wird gemäss Mitteilung ein Magazin, das in mehrfacher Hinsicht handwerklich gut und kreativ umgesetzt ist.

«Infographic»

Bester Einsatz von Infografiken, um Inhalte zu vermitteln – sei es als Teil einer Story oder als eine für sich stehende Grafik.

«Cover Concept»

Für herausragende Gestaltungskonzepte von Titelseiten.

«Cover One-Shot»

Für ein herausragendes Titelbild, welches die Titelgeschichte bestmöglich inszeniert – gewonnen mit der Ausgabe 14/2021. Ebenfalls ausgezeichnet in dieser Kategorie wurde die Zeitschrift Annabelle – mit der Ausgabe 15/2021.

In der Kategorie «B2B Media» der European Publishing Awards wurde das Magazin M&K der Galledia Fachmedien ausgzeichnet.

Ringier beim Corporate Media Award prämiert

Ringier wurde für seine «Speak»-Jahreskommunikation aus dem Jahr 2020 in der Kategorie «Specials and One-Offs» beim Corporate Media Award ausgezeichnet, der Teil der European Publishing Awards ist.

Seit 2019 zeige Ringier laut eigenen Angaben mit der Jahreskommunikation, dass die jährliche Berichterstattung über Geschäftsergebnisse unterhaltsam und frisch sein könne. Das Medienunternehmen nutze diese als Gelegenheit, um alle Stakeholder an den Erfolgen teilhaben zu lassen und den Wandel in der Gruppe voranzutreiben. Die «Speak»-Jahreskommunikation ist multimedial – sie «erweckt Zahlen, Daten, Fakten und Entwicklungen der Ringier-Gruppe mit anschaulichen Fallbeispielen zum Leben». Sie wird vom Medienhaus mit den externen Partnern FS Parker und FAB Film Advertising Brands umgesetzt, wie es weiter heisst.

Auch Ehrungen im Digitalen

Beim European Digital Publishing Award – ebenfalls Teil der European Publishing Awards – wurden zwei weitere Schweizer Unternehmen ausgezeichnet. Docmine Productions für Nuclear Games in der Kategorie Digital Storytelling, und Go Tom in der Kategorie Tools.

Die European Publishing Awards zeichnen die besten Magazine, Zeitungen und digitalen Medien Europas aus. Beim diesjährigen Wettbewerb für Magazine, Digital- und Corporate Publikationen waren rund 300 Einreichungen aus 16 europäischen Medienmärkten ins Rennen gegangen. Die Auszeichnungen werden beim European Publishing Congress am 19./20. Juni 2022 in Wien verliehen. Unter diesem Link geht es zur Übersicht der Gewinner. (pd/tim)