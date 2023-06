«Etwas vom Schönsten am Journalismus ist, dass ihn alle machen können», schreibt Oliver Fuchs, Projektleiter Mitgliederansprache beim Beobachter, in eigener Sache. Und einen Abschnitt weiter: «Etwas vom Mühsamsten am Journalismus ist, dass ihn alle machen können.» Dieser Gegensatz führe zur Frage: «Warum sollten Sie eigentlich glauben, was im Beobachter steht?»

Die Redaktion hat sich entschlossen, den interessierten Leserinnen und Lesern das journalistische Handwerk zu erklären. «Wir wollen eine transparente, ansprechbare und offene Redaktion sein. Und Ihnen Einblick in unsere Redaktion und unsere Arbeit geben.» Den Anfang macht ein Artikel «Über uns». (cbe)