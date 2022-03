Seit der ersten Verleihung im Jahr 2018 will das Reporter:innen Forum mit der Auszeichnung des Schweizer Reporter:innenpreises gutes Erzählen in den Mittelpunkt stellen, wie es in einer Mitteilung heisst. Dieses Jahr sind journalistische Beiträge gefragt, deren Fokus datengetrieben entstanden ist.

Nebst Reportagen in Textform werden dieses Jahr auch Audio- und Videoreportagen berücksichtigt: «Um der diversen Medienlandschaft der Schweiz im Jahr 2022 Rechnung zu tragen, wollen wir von der klassischen Textreportage, über Webvideos, bis hin zu Radiofeatures, alles miteinbeziehen, das in irgendeiner Form publiziert wurde und sich als erzählende Reportage präsentiert. Wir wollen bewusst unterschiedlichen Formen von Geschichten eine Möglichkeit geben, gesehen zu werden», heisst es in der Mitteilung.

Der Kerngedanke des Schweizer Reporter:innenpreises bleibt gleich: «Wir wollen ein journalistisches Produkt fördern, das etwas zu erzählen hat. Eine Erzählung, die durch gute Recherche, engagierte Beobachtung und kluge Reflexion entstanden ist. Die auf lokaler oder nationaler Ebene gesellschaftliche, politische oder wirtschaftliche Herausforderungen in der Schweiz begreifbar macht», heisst es weiter.

Die Autorinnen und Autoren müssen keinen Wohnsitz in der Schweiz haben. Die Reportage soll online, gedruckt oder in Radio oder Fernsehen publiziert worden sein. Das Publikationsdatum muss innerhalb des vergangenen Jahres liegen, also zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Dezember 2021. Man darf so viele andere Journalistinnen und Journalisten nominieren, wie man will – von sich selbst ist nur eine Einreichung erlaubt. Die Mitglieder des Reporter:innenforums sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Der Schweizer Reporter:innenpreis ist mit 5000 Franken dotiert und wird von der Stiftung für Medienvielfalt gesponsert.

Die Bewerbung kann bis 19. April 2022 eingereicht werden. (pd/mj)