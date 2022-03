SRF: Bettina Ramseier gibt Debüt im «Kassensturz»

Ukraine-Krieg

Schweizer Journalist von Schüssen verwundet

Schweizer Journalist von Schüssen verwundet

Russische Soldaten hätten Guillaume Briquet zudem einen Reisepass, 3000 Euro und vieles mehr abgenommen.

Guillaume Briquet erlitt in der Südukraine durch russische Schüsse Verletzungen im Gesicht und am Unterarm. Russische Soldaten hätten dem freiberuflichen Journalisten zudem einen Reisepass, 3000 Euro in bar, persönliche Gegenstände, einen Helm, Fotomaterial und einen Laptop abgenommen.