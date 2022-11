Katar 2022: Bis zu 777'000 Personen sehen Schweizer Spiel

Die Schweiz ist mit einem 1:0-Erfolg über Kamerun in die Fifa WM 2022 gestartet. Trotz ungewohnt frühem Anspielzeitpunkt am Donnerstagvormittag um 11 Uhr schaltete das Publikum an den heimischen TV-Bildschirmen in grosser Zahl ein. In der Spitze verfolgten 777'000 Personen aus der Deutschschweiz das Spiel live auf SRF zwei, was einem Marktanteil von 84,5 Prozent entspricht (vorläufige Daten, Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight).

Im Durchschnitt über die komplette Partie waren auf SRF zwei 527'000 Zuschauende aus der Deutschschweiz zugeschaltet, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Dieser Durchschnittswert entspreche einem Marktanteil von 79,2 Prozent (vorläufige Daten, Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight).

Auf den SRF-Onlineplattformen war das Interesse laut Communiqué ausserordentlich gross. Insgesamt 980’000 Livestream-Starts erzielte das erste Schweizer Spiel dieser Fussball-WM auf srf.ch/sport und in der SRF-Sport-App. Dieser Wert entspricht einem neuen Rekord für einen einzelnen Livestream von SRF Sport. (pd/cbe)