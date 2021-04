Seit Anfang Woche tummeln sich in der Kommentarspalte des Newsportals Watson zahlreiche Userinnen und User, die neben ihrem Namen ein blaues, bronzenes oder silbernes Häkchen stehen haben. «Mit dem Approvement belohnen wir langjährige und vor allem aktive Mitglieder der Watson-Gemeinschaft», wird Lina Selmani, Community-Verantwortliche und Mitglied der Chefredaktion, in einer Mitteilung zitiert.

Das Badge-System sieht vor, dass ein Jahr nach Anmeldung auf watson.ch ein blaues Häkchen vergeben werden kann. Nach drei, fünf, zehn und fünfzehn Jahren erfolgen jeweils die Beförderungen auf die nächste Wertstoff-Stufe von Bronze bis Diamant.

Der Zeitpunkt der Registration ist nicht allein entscheidend. «Wichtig ist vor allem, dass sich die Userinnen und User an die Kommentar-Regeln halten und im dialektischen Sinn erkenntnisstiftend an den Debatten zu watson-Storys beteiligen», so Chefredaktor Maurice Thiriet.

Detaillierte Informationen und Screenshots gibt es hier. (pd/lom)