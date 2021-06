CH Media: Buchs Medien an Galledia verkauft

CH Media verkauft dem Ostschweizer Medienunternehmen Galledia rückwirkend per 1. Januar 2021 ihre Aktienmehrheit an der Buchs Medien AG, Herausgeberin der Regionalzeitung «Werdenberger & Obertoggenburger». Die Buchs Medien AG wird unverändert als eigenständige Aktiengesellschaft weitergeführt, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Darüber hinaus übernehme Galledia von CH Media den Aktienanteil von 8 Prozent an der Sarganserländer Druck AG. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Für Galledia bedeutet die Transaktion laut Mitteilung «eine sinnvolle Ergänzung ihres bestehenden Portfolios». Als Herausgeberin der beiden Regionalzeitungen «Der Rheintaler» und «Rheintalische Volkszeitung» sei das Medienunternehmen tief im St. Galler Rheintal verankert und in der Region bestens vernetzt. «Mit dem Erwerb des Werdenberger & Obertoggenburgers können wir unser Verbreitungsgebiet sinnvoll erweitern», wird Daniel Ettlinger, CEO der Galledia Group, in der Mitteilung zitiert. «Dies ermöglicht nicht nur Synergien in der Entwicklung von digitalen Angeboten, sondern eröffnet auch neue Chancen in der lokalen Berichterstattung. Denn: Die starke regionale Verankerung des Werdenberger & Obertoggenburgers ist ein Erfolgsfaktor der Zeitung, an dem wir auch in Zukunft festhalten.»

CH Media und Galledia arbeiten bereits heute eng im regionalen Zeitungsgeschäft zusammen. Einhergehend mit dem Verkauf der Aktienmehrheit an der Buchs Medien AG einigten sich die beiden Unternehmen auf die Verlängerung ihrer bestehenden Dienstleistungsverträge und auf eine Ausweitung des Kooperationsprinzips auf den Werdenberger & Obertoggenburger.

«Galledia hat dank noch besserer regionaler Verwurzelung mehr Möglichkeiten, den Titel Werdenberger & Obertoggenburger erfolgreich in die Zukunft zu führen. Wir können im Gegenzug unsere Partnerschaft mit Galledia noch weiter vertiefen», so Axel Wüstmann, CEO von CH Media. «Die Leserinnen und Leser des Werdenberger & Obertoggenburgers wiederum erhalten wie bisher engagierten, fundierten Journalismus mit gebündelter redaktioneller Kraft – sowohl auf regionaler als auch auf überregionaler Ebene.»

«Mit der Transaktion wird die seit Jahren bestehende Kooperation, die den Werdenberger & Obertoggenburger, die Rheintalische Volkszeitung und den Rheintaler verband, noch einmal intensiviert», ergänzt Roland Stump, Präsident des Verwaltungsrates der Buchs Medien. «Daniel Ettlinger, der die Buchs Medien AG in den Jahren 2005 bis 2007 als Geschäftsführer leitete, bringt sich als CEO der Galledia Group künftig auch in Buchs in die operative Führung mit ein. Die begründete Rheintaler Allianz ermöglicht maximale Nähe zur Region, zur Leserschaft sowie zu den Partnern aus dem öffentlichen Bereich und der Wirtschaft. Die über Jahre aufgebaute Partnerschaft mit CH Media stärkt uns zusätzlich – vom publizistischen Mantel über Werbepools bis hin zum Zeitungsdruck sowie Serviceleistungen aller Art, die einen entscheidenden Erfolgsfaktor darstellen.» (pd/cbe)