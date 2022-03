CH Media: Carin Camathias baut Video-Kompetenzen aus

Carin Camathias startet am 1. Mai als Leiterin Video Publishing bei CH Media. Diese Stelle wurde neu geschaffen. Camathias berichtet an Rolf Cavalli, Chefredaktor Aargauer Zeitung und Leiter Online Publishing CH Media, wie es in einer internen Mitteilung heisst, die persoenlich.com vorliegt.

Die 40-Jährige bringt langjährige TV- und Videoerfahrung mit (SRF, RTR). Unter anderem war sie Leiterin der Produktion «Junge Zielgruppen» bei SRF. Zuletzt arbeitete sie als Verantwortliche für audiovisuelle Medien an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW).

Camathias wird die Video-Verantwortlichen an den CH-Media-Standorten fachlich führen und zusammen mit den Redaktionen neue Videoformate entwickeln, heisst es. Als nächste Schritte sollen die Video-Kompetenzen an den Desks in Luzern und St. Gallen ausgebaut werden. (cbe)