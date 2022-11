Tamedia: «Carte Blanche» für die ganze Schweiz

Tamedia lanciert am 21. November 2022 für alle Newstitel eine einheitliche Kundenkarte. Die bisherigen Kundenkarten («espace.card», «BaZCard», «Bonus Karte», «Club 24 heures», «Club Tribune de Genève») fallen weg und heissen künfig so, wie die bereits seit 1997 bestehende Karte des Tages-Anzeigers: «Carte Blanche».

Ab Montag erhalten dann alle Festabonnentinnen und -abonnenten der Newstitel (Tages-Anzeiger, Basler Zeitung, Berner Zeitung, Der Bund, Berner Oberländer, Thuner Tagblatt, BZ Langenthaler Tagblatt, Zürichsee Zeitung, Der Landbote, Zürcher Unterländer, Sihltaler, Thalwiler Anzeiger, 24 heures und Tribune de Genève) die neue persönliche digitale Karte in der jeweiligen App des Titels im Kundenkonto und die physische Karte mit der Aborechnung. Sie werden auch per Newsletter, Rechnungsbeilage, Anzeigen und Onlinewerbemittel über die Neuerung informiert. Bis zum Erhalt der neuen Karte bleibt die bestehende noch gültig, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

Der Charme der Neuerung sei: Durch den Zusammenschluss der sechs bisherigen Kundenkarten können die Abonnentinnen und Abonnenten zukünfig von deutlich mehr Angeboten profitieren. Beispielsweise kann eine Abonnentin des Landboten auch ein Angebot in der Tribune de Genève nutzen – und umgekehrt. Über das Jahr verteilt sind das schweizweit über 500 Angebote, mit Rabatten bis zu 50 Prozent. Angebote gibt es traditionell in den Sparten «Events & Kultur», «Freizeit & Sport», «Reisen» (Hotel und Leserreisen), «Lesen & Wissen» und «Shop (T-Store) & Verlosungen».

«Rund die Hälfe der Abonnentinnen und Abonnenten hat mindestens schon einmal von einem Kundenkarten-Angebot profitiert», wird Marcel Tappeiner, Leiter Verlage Tamedia, in der Mitteilung zitiert.

Mit dem einheitlichen Naming bekommt die Kundenkarte auch ein neues Kleid. Das Logo und sämtliche Kommunikationsmittel, wie die physische und digitale Kundenkarte, Anzeigen, Onlinewerbemittel, Newsletter, Factsheet und die Webseite wurden überarbeitet. (pd/cbe)