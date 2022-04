Die Konferenz der Chefredaktorinnen und Chefredaktoren (KdCR) unterstützt weiterhin den Presserat mit 36'000 Franken jährlich und ist damit auch in Zukunft mit drei Sitzen im Stiftungsrat vertreten. Die Chefredaktorinnen und Chefredaktoren hatten sich wegen Unstimmigkeiten über die Ausrichtung und den Kurs des Presserates kurzfristig aus dem Gremium zurückgezogen und angedroht, ihre Präsenz im Stiftungsrat auf ein Mitglied zu beschränken.

Mit 21 Pro-Stimmen, drei Gegenstimmen und drei Enthaltungen hat sich nun die Konferenz der Chefredaktoren an ihrer Jahresversammlung am Montag für die Beibehaltung des Status quo ausgesprochen. Dies nicht zuletzt wegen der verbesserten Zusammenarbeit mit der neuen Führung, so Christian Dorer, Präsident des KdCR. Susan Boos, Präsidentin des Presserates, zeigte sich gegenüber persoenlich.com erfreut über diesen Entscheid: «Über den klaren Entscheid bin ich sehr happy. Denn ein Presserat ohne Support der Chefredaktorinnen und -redaktoren wäre für mich dysfunktional – wie ein Fahrrad ohne Kette.»

Der Presserat besteht aus sechs Trägerorganisationen und verfügt über 18 Sitze. Davon haben die Gewerkschaften neun Sitze (Impressum vier Sitze, SSM drei Sitze und Syndicom zwei Sitze), der VSM drei Sitze, die SRG drei Sitze und die KdCR weiterhin drei Sitze. (ma)