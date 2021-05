P&H: Christian Imhof übernimmt die Leitung

Per 1. Juni beziehungsweise 19. Mai übernimmt Christian Imhof die Redaktionsleitung der Lokalzeitung «Prättigauer & Herrschäftler». Er tritt in die Fussstapfen von Marco Schnell, welcher sich nach 26 Jahren Redaktionsleitung der selbstständigen Tätigkeit (Fokus 24 GmbH) in den Bereichen Medien, Unternehmenskommunikation sowie Film und Foto widmen wird.

Christian Imhof freut sich auf die neue Aufgabe und die weitere Stärkung des «Prättigauer & Herrschäftler» sowie der Online-Zeitung «Vilan24.ch», wie es in einer Mitteilung heisst. Der 33-Jährige, der sich als Musiker Chris Bluemoon nennt, begann seine Medienkarriere beim High5 Magazin im Jahre 2005. Nach dem Ende der Jugendzeitung wurde er drei Jahre später Kulturchef beim Rheinfluss Magazin. Ab 2015 schrieb der gebürtige Jenazer für GRHeute und erlernte den Beruf des Radioredaktors an der RSS Medienschule in St. Gallen.

Während zwei Jahren war er dann beim Liechtensteinischen Rundfunk tätig und begann nebenberuflich bei den Zeitungen Vaterland, Sarganserländer, Werdenberger & Obertoggenburger und der Lie.Zeit als freischaffender Korrespondent zu arbeiten. Im Juni 2019 gründete Imhof das Onlinemagazin Qultur, welches auf Hintergründe statt Tickermeldungen setzt. (pd/lom)