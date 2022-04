Winsider: Christoph Meier wird Medinside-Chefredaktor

Der Onlinejournalist und Wirtschaftsdozent Christoph Meier ist neu Chefredaktor von Medinside und führt ein Team von sechs Redaktorinnen und Redaktoren. Schon seit ihrer Gründung 2015 arbeitete Meier für die News-Plattform des Schweizer Gesundheitswesens, heisst es in einer Mitteilung. Er habe «massgeblich» zum Erfolg beigetragen. Heute zählt Medinside laut eigenen Angaben gut 150'000 Besucherinnen und Besucher pro Monat.

«Die Ernennung des neuen Chefredaktors leitet nun die nächste Stufe ein», wird Verleger Christian Fehrlin in der Mitteilung zitiert. «Christoph Meier ist ein Vollprofi, der die Finessen des Onlinejournalismus wie auch des Schweizer Gesundheitswesens bestens kennt.» Mit ihm soll die Stellung von Medinside als Treffpunkt der Gesundheitsprofs weiter gestärkt und das inhaltliche Angebot ausgebaut werden.

Christoph Meier (1978) verfügt über ein Lizentiat in Wirtschaftswissenschaften der Universität Zürich. Vor knapp zehn Jahren zog es ihn in den Journalismus. Er arbeitete für verschiedene Medien und Portale und bildete sich weiter. Meier unterrichtet ausserdem seit mehreren Jahren in der Aus- und Weiterbildung. Ursprünglich absolvierte er eine kaufmännische Lehre bei einer Grossbank.

Das Branchenportal Medinside gehört zur Winsider AG in Winterthur, welche auch Inside IT betreibt. Die Medinside-Redaktion wurde bislang direkt von Winsider-CEO Joel Herde geführt. (pd/cbe)