Verlegerverband: Christoph Nussbaumer neu im VSM-Präsidium

An der heutigen Mitgliederversammlung in Luzern haben die Mitglieder des Verbandes Schweizer Medien VSM Christoph Nussbaumer als neues Präsidiumsmitglied gewählt. Das schreibt der VSM in einer Medienmitteilung.

Nussbaumer folgt auf Gilbert Bühler, der im Mai 2022 nach kurzer, schwerer Krankheit verstarb. Seit Oktober 2022 ist Christoph Nussbaumer CEO der Freiburger Nachrichten AG, dem deutschsprachigen Medienhaus im Kanton Freiburg. Zuvor war er 17 Jahre als Chefredaktor der Regionalzeitung «Freiburger Nachrichten» tätig.



An der VSM-Versammlung wurde zudem Hanspeter Kellermüller aus dem Präsidium verabschiedet. Kellermüller, der heute als Generalsekretär bei der Neuen Zürcher Zeitung tätig ist, wird ab 1. September 2023 sein Amt als CEO der Nachrichtenagentur Keystone-SDA antreten. Kellermüller war bereits von 2003 bis 2009 für den VSM tätig, zuerst als Rechtskonsulent und später als Geschäftsführer. Im Jahr 2017 wurde er als Präsidiumsmitglied gewählt und war Vorsitzender des Departements Publizistik. Seine Nachfolge im VSM-Präsidium wird zu einem späteren Zeitpunkt geregelt.

Neu setzt sich das VSM-Präsidium zusammen aus: Andrea Masüger (Präsident; Somedia Press AG), Peter Wanner (Vizepräsident; CH Media Holding AG), Ladina Heimgartner (Ringier AG), Beat Lauber (Meier + Cie AG Schaffhausen, Schweizer Bauer), Christof Nietlispach (Freiämter Regionalzeitungen AG), Ursula Nötzli (TX Group AG) und Christoph Nussbaumer (Freiburger Nachrichten AG). (pd/nil)