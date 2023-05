Blick-Gruppe: Code and Theory überarbeitet Digitalauftritt

Die Blick-Gruppe startet eine Kooperation mit der New Yorker Agentur Code and Theory, wie es in einer Mitteilung heisst. Ziel der Zusammenarbeit ist den digitalen Auftritt von Blick gemeinsam weiterzuentwickeln. Die Digitalagentur wird sich dabei in den kommenden Monaten um die Neugestaltung der digitalen Produkte und Plattformen kümmern. Konkret geht es um die Modernisierung des aktuellen Designs und die Schaffung eines guten Nutzer-Erlebnisses. Ein Augenmerk liegt dabei auch auf der Integration von KI-Funktionen, um zu bestimmen, wie diese den Digital-Auftritt optimieren können.

Marco Rüegger, Chief Product Officer der Blick-Gruppe, gemäss Mitteilung: «Es ist eine Freude für uns, mit Code and Theory zusammenzuarbeiten. Wir sind in der Blick-Gruppe laufend daran, unsere Produkte für zukünftige Ziele und Marktanforderungen zu rüsten. Code and Theory ist führend darin, moderne Medienmarken ins digitale Zeitalter zu bringen – und daher haben wir grosse Erwartungen und volles Vertrauen in unsere Partnerschaft.»

Code and Theory bringt eine umfangreiche Expertise mit – und hat neben der Blick-Gruppe den Medienauftritt von Verlagen wie BBC, Bloomberg, CNN, CNBC oder HBO neu definiert, heisst es weiter. Die Agentur hat kürzlich angekündigt, dass sie neue KI-Anwendungen auf der Oracle-Cloud-Infrastruktur aufbauen wird, um ihren Kunden skalierbare KI-gesteuerte Innovationen zu ermöglichen.

«Wir schätzen das Vertrauen der Blick-Gruppe und des Hauses Ringier in uns, um ihnen bei der Weiterentwicklung ihres Geschäftsmodells zu helfen», so Dan Gardner, Executive Chairman von Code and Theory. «Es sind aufregende Zeiten für alle Unternehmen, da wir uns mit dem Gezeitenwechsel der künstlichen Intelligenz auseinandersetzen, aber die Chancen für die Medienlandschaft sind besonders gross, und wir freuen uns darauf, gemeinsam die Zukunft zu gestalten.» (pd/yk)