Schweizer Regionalmedien: Dani Sigel gibt Präsidium ab

Im Verband Schweizer Regionalmedien gibt es einen Wechsel an der Spitze. Dani Sigel, CEO der Zürcher Oberland Medien, welche sowohl Kaufzeitungen wie auch Gratiszeitungen verlegt, gibt das Präsidium nach genau zehn Jahren ab. Dies heisst es in einer Mitteilung. Er gibt sein Amt an Vizepräsident Thomas Herrmann weiter, der die kostenlos verteilte Wochen-Zeitung für das Emmental und Entlebuch vertreibt.

Dani Sigel habe sich in seinem präsidialen Jahrzehnt vehement für die VSRM-Titel eingesetzt und so den direkten Draht zur Schweizerischen Post und weiteren Lieferanten geschaffen, heisst es weiter. (pd/wid)