Reto Peritz wird Unterhaltungschef

Nachdem der 48-Jährige die Leitung der Abteilung in den letzten Monaten interimistisch übernommen hatte, wählte ihn der Verwaltungsrat der SRG am Montag definitiv als Mitglied in die Geschäftsleitung von SRF.