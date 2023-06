Am Dienstag erscheint die Coopzeitung erstmals im überarbeiteten Layout. «Das Auffälligste ist sicher das neu gestaltete Cover: Der grosse weisse Balken unter dem Logo ist verschwunden, die Anrisse sind kürzer, die Schriften eleganter», wird Chefredaktor Silvan Grütter in der Mitteilung zitiert. «Die neue Bildsprache ermöglicht es uns, auf der Front das Handwerk und die Emotionen, die hinter Coop stehen, noch klarer zu zeigen.»

Entstanden ist das neue Design der Wochenzeitung in Zusammenarbeit mit der mehrfach ausgezeichneten Zürcher Grafik-Agentur Bodara. «Als Zeitung mit grossem Anzeigenanteil war uns es wichtig, dass die redaktionellen Inhalte so klar und elegant wie möglich gestalten werden. Das ist Bodara ausgezeichnet gelungen», so Grütter weiter.

Neben den layouterischen Anpassungen setzt die Coopzeitung neu auch auf einen spürbar ausgebauten Kulinarik-Teil. «Die Lust am Einkaufen, Kochen und Ausprobieren ist die Basis der Coopzeitung. Mit der Stärkung der Bereiche Essen und Trinken wollen wir dem Rechnung tragen», so Grütter.

Die Coopzeitung ist mit fast 2,5 Millionen Leserinnen und Lesern die grösste Wochenzeitung der Schweiz (pd/wid).