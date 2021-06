Das Medienunternehmen CH Media verkauft das Magazin «Natürlich» per 1. September an den Verlag Werd & Weber. Dieser übernimmt auch das entsprechende Onlineportal. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.







Werd & Weber halte an der langjährigen Zusammenarbeit mit den Autorinnen und Autoren von «Natürlich» fest, teilte CH Media am Mittwoch mit. Beim Posten des Chefredaktors gibt es jedoch einen Wechsel: Markus Kellenberger geht. Auf ihn folgt Samuel Krähenbühl.

Dieser ist bisher Redaktor der Fachzeitung «Schweizer Bauer», Autor für Werd & Weber und Grossrat der SVP. Derzeit ist Krähenbühl einer von drei Kandidaten für die Nachfolge von Werner Salzmann als Präsident der SVP Kanton Bern.



«Natürlich» berichtet seit rund 40 Jahren über die Themen Natur, Gesundheit, Essen und Gesellschaft. Werd & Weber mit Sitz in Thun gibt Bücher und Zeitschriften in den Bereichen Genuss, Freizeit, Wandern und Natur heraus. «Natürlich» ergänze das Portfolio des Verlages ideal, hiess es in der Medienmitteilung. (sda/cbe)