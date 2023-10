Der Schweizer Monat will sich für die «Medienwelt von morgen wappnen» und unterzieht sich einer Neustrukturierung, wie in einer Mitteilung steht. Das Heft verfolge künftig ein Geschäftsmodell, das stärker auf der Idee der Gemeinschaft basiere. Deshalb bietet der Schweizer Monat Interessierten künftig einen «Heimat» und schafft «Räume des ehrlichen Austauschs». Dazu wird ein vierteljährlich erscheinendes Magazin «Q» (für «Quarterly») lanciert, das sich in jeder Ausgabe einem Freiheitsthema widmet.













Der Schweizer Monat soll künftig von einer Community unterstützt werden. Die neue Mitgliedschaft ersetzt das bisherige Abomodell, heisst es weiter. Die Mitglieder sichern die publizistische und wirtschaftliche Unabhängigkeit des multimedialen Medienhauses und ermöglichen allen einen freien Zugang zu unseren Onlineinhalten. Das Heft sieht sich laut damit «gerüstet für die Zukunft». (pd/wid)