Zentralplus: Das Onlinemagazin führt Bezahlabos ein

Publiziert am 20.08.2024

Das Zentralschweizer Onlinemedium Zentralplus verlangt ab sofort für die Nutzung ihrer Plattform Gebühren. Dies teilte das Unternehmen am Dienstag mit.



Der Grund, warum die Artikel künftig kostenpflichtig werden, liege in der Finanzierung, schrieb das Medium auf der Homepage. Anders als andere Medienhäuser erhalte Zentralplus keine Gelder aus der staatlichen Medienförderung, und es profitiere nicht von anderweitigen Vergünstigungen.



Das Onlinemedium, das laut eigenen Angaben pro Monat erstmals in diesem Jahr über 800'000 Besucherinnen und Besucher auf seiner Homepage zählte, bietet verschiedene Bezahlabos an. So gibt es etwa ein Jahresabo ab 99 Franken.



Zentralplus wurde 2013 lanciert. Das Portal konzentriert sich auf die Regionen Luzern und Zug. Es beschäftigt nach eigenen Angaben 14 Festangestellte und zahlreiche freie Mitarbeitende.



Herausgeberin ist die Zentralplus AG, die ihren Sitz in Luzern und Zug hat und von Herbst 2011 bis Herbst 2020 MMV online AG hiess. Als Verwaltungsratspräsident amtet Nick Mijnssen. Er ist Erbe des Zuger Industriekonzerns Landis & Gyr. (sda/wid)