Prix Média | Prix MultiMédia: Das sind die besten Arbeiten

Publiziert am 15.11.2024

Der Prix Média 2024 geht an Anja Krug-Metzinger für ihre filmische Umsetzung des Forschungsthemas «Das Geheimnis der Urzeitmütter», die am 13. April 2024 auf Arte ausgestrahlt wurde. Der Film untersucht die Rolle der kooperativen Aufzucht bei Weissbüschelaffen und abgelegenen Dorfgemeinschaften und stellt die Frage, ob dies der Schlüssel zum Verständnis der menschlichen Evolution sein könnte. Die Jury lobt die sorgfältige Recherche sowie das gelungene Storytelling und hebt die Interdisziplinarität der Arbeit hervor, die biologische, historische und feministische Aspekte vereint. Der Prix Média ist mit 10'000 Franken dotiert.

Mit dem Prix MultiMédia 2024 wurden Aurélie Coulon, Rachel Barbara Häubi und Kylian Marcos für ihren Beitrag «Les Glaces» ausgezeichnet, der im Rahmen einer Multimedia-Reihe des Magazins Le Temps und Heidi.news zum Klimawandel entstand. Das Projekt nimmt das Publikum mit auf eine Reise in die Arktis und beleuchtet den Prozess der Gletscherschmelze. Die Jury würdigt die gelungene Kombination von Videos, Grafiken und Texten sowie die Aufbereitung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse. Auch der Prix MultiMédia ist mit 10'000 Franken dotiert.

Mit Giovan Peyrottys Filmprojekt «Feu de Corail» hat die Jury auch einen Newcomer für einen Werkbeitrag ausgewählt. In seinem Film begleitet Peyrotty ein Forscherteam der Universität Genf bei ihrer Untersuchung der Auswirkungen von Vulkanausbrüchen auf Korallenriffe in der Karibik. Der Film sensibilisiert für die Bedeutung des Erhalts der Ozeane und vermittelt wissenschaftliche Erkenntnisse einem breiten Publikum, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die diesjährige Preisverleihung wurde in Zusammenarbeit mit dem Klub für Wissenschaftsjournalismus organisiert und fand am Freitag im Alpinen Museum in Bern statt. Mit dem Prix Média, dem Prix MultiMédia und dem Prix Média Newcomer zeichnen die Akademien der Wissenschaften exzellenten Wissenschaftsjournalismus aus und würdigen damit die wichtige Rolle der Journalistinnen und Journalisten an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. (pd/cbe)