Coopzeitung: «Dazu braucht es keine grosse Show»

«Schweizer:in des Jahres» – gab es da nicht schon mal was?

Richtig. Der Preis wurde von 2002 bis 2015 vom Schweizer Fernsehen vergeben und dann aus Kostengründen eingestellt. Schade. Wir fanden, dass der Preis und die Idee dahinter einfach zu gut sind, um sie in der Versenkung verschwinden zu lassen. Also haben wir die Auszeichnung als «Coopzeitung Schweizer:in des Jahres» wieder ins Leben gerufen.

Wie läuft die Wahl genau ab?

In der aktuellen Coopzeitung und online werden ab Donnerstag die zehn Nominierten vorgestellt. Danach kann jede und jeder per Online-Voting für die persönliche Favoritin oder den Favoriten abstimmen – gratis und franko, selbstverständlich. Das Ergebnis der Wahl wird in der Ausgabe der Coopzeitung vom 29. Dezember bekannt gegeben.

«Das Ganze soll richtig demokratisch sein»

Die Coopzeitung erscheint ja nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Französisch und Italienisch. Können alle Leserinnen und Leser an der Abstimmung teilnehmen?

Ja, klar. Bei der Auszählung der Stimmen wenden wir einen entsprechenden Schlüssel an, damit die Chancengleichheit zwischen den Sprachregionen gewährleistet ist. Das Ganze soll ja richtig demokratisch sein.

Wie kam die Jury auf die Namen der zehn Nominierten?

Eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern unserer Partner des «Tags der guten Tat» und von Coop hat aus einer Longlist zehn Schweizerinnen und Schweizer ausgewählt, die 2026 Herausragendes geleistet haben. Das reicht von Gianni Campolo, der zusammen mit seinem Vater bei der Brandkatastrophe von Crans-Montana Leben rettete, bis zu Spitzenläuferin Audrey Werro, die seit diesem Jahr in der Weltelite mitmischt. Wir haben aber auch Menschen wie Stephan Eicher berücksichtigt, die uns schon länger inspirieren und unterhalten und sich laufend neu erfinden.

Konkret: Wer sind die Nominierten?

Erfolgsschriftsteller Nelio Biedermann, Crans-Montana-Retter Gianni Campolo, Paralympics-Goldgewinner Robin Cuche, Publizist Roger de Weck, Sänger Stephan Eicher, Klimaprofessor Reto Knutti, Simone Leuenberger, Präsidentin der zweiten nationalen Behindertensession, ETH-Professorin Nicola Spaldin, EM-Goldgewinnerin Audrey Werro und der ehemalige Nasa-Wissenschaftsdirektor Thomas Zurbuchen.

Was gewinnt die «Schweizer:in des Jahres»?

Ruhm, Ehre und einen steinernen Pokal, der einer klassischen Druckletter nachempfunden ist – und übrigens aus dem gleichen Tessiner Granit hergestellt ist wie die Böden in den Coop-Verkaufsstellen. Dazu darf die Gewinnerin oder der Gewinner bestimmen, welche gemeinnützige Organisation das Preisgeld in der Höhe von 10'000 Franken erhält.

«Kommerzielle Interessen verbinden wir damit nicht»

Was erhoffen Sie sich von der Aktion?

Wir wollen ein positives Zeichen setzen. Wir wollen Menschen sichtbar machen, die sich für andere einsetzen, Verantwortung übernehmen und vorangehen. Menschen, die uns inspirieren. Die Schweiz tut sich ja manchmal ein bisschen schwer mit ihren Heldinnen und Helden – abgesehen vom Sport vielleicht. Zudem finden wir einfach, dass die Schweiz eine solche Auszeichnung verdient hat. Kommerzielle Interessen verbinden wir damit nicht.

Das Schweizer Fernsehen verlieh den Preis ja immer mit einer grossen Show. Ist so etwas auch geplant?

Nein. Im Zentrum sollen die Menschen stehen, die den Preis verdient haben. Dazu braucht es eigentlich keine grosse Show. Da blitzt vielleicht doch wieder unsere Schweizer Bescheidenheit auf.

Werden Sie die Wahl im nächsten Jahr wieder durchführen?

Davon gehe ich aus. Die Schweizerinnen und Schweizer, die den Titel verdienen, gehen uns ja nicht aus.



Abgestimmt werden kann seit Donnerstag auf coopzeitung.ch. Der Jury gehören unter anderem Coop-Chef Philipp Wyss, SRK-Direktorin Nora Kronig und Fabio Corti, Zentralpräsident des Schweizerischen Turnverbands, an.