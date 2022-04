CH Media: Deborah Stoffel stösst zur Zentralredaktion

Deborah Stoffel stösst am 1. Juli als Redaktorin und Tagesleiterin zur Zentralredaktion von CH Media. Sie übernimmt die Blattmachereinsätze von Roman Schenkel und schreibt mit breitem Profil im Reporterteam, heisst es in einer Mitteilung. Schenkel, bisher stellvertretender Chefredaktor bei CH Media, startete am 1. April seine neue Stelle als Senior Communication Manager bei Schindler Aufzüge.

Stoffel schloss 2013 ihr Studium der internationalen Beziehungen in St. Gallen ab. Sie stieg beim Landboten in den Journalismus ein. Seit 2016 ist sie bei den Tamedia-Regionalzeitungen tätig, aktuell als Reporterin, Blattmacherin und stv. Leiterin des Reporterteams. Daneben schreibt sie unter anderem für den Mamablog des Tages-Anzeigers. Deborah Stoffel hat ein 70-Prozent-Pensum. Die 35-Jährige wohnt mit ihrer Familie in Winterthur. (pd/cbe)