Publiziert am 18.11.2026

Die Freiburger Tageszeitung La Liberté verlegt den Redaktionsschluss für ihre gedruckte Ausgabe ab Mitte Dezember auf 20 Uhr vor. Bis anhin konnten Artikel bis nach Mitternacht ins Blatt gerückt werden. Nötig wurde die Massnahme aus Kostengründen.

Explodierende Druckkosten hätten die Vorverlegung unumgänglich gemacht, erklärte Serge Gumy, Direktor der Paulusmedien, in einem Interview mit der Zeitung am Mittwoch.

Das bedeutet zum Beispiel, dass Abendveranstaltungen, etwa die Berichterstattung über die Eishockeyspiele von Fribourg-Gottéron, künftig keinen Platz mehr haben in der Ausgabe des Folgetags. La Liberté habe vergeblich nach einer Alternative gesucht, betonte Gumy.

Die Schliessung zweier Tamedia-Druckzentren in Zürich und Lausanne zugunsten von Bern habe den Markt umgewälzt: Statt Überkapazitäten herrsche abends nun Knappheit, was späte Zeitfenster massiv verteuere.

«Wir haben es vorgezogen, unsere Mittel für journalistische Inhalte zu sichern, insbesondere angesichts des laufenden Sparplans», begründete der Direktor die Wahl des frühen Abend-Drucktermins bei Tamedia.

Trotz des früheren Redaktionsschlusses bleibe La Liberté eine echte Tageszeitung. Für aktuelle Abendereignisse sollen künftig die Website und die bald aktualisierte App mit Livetickern und Analysen am nächsten Morgen sorgen. Die gedruckte Ausgabe am übernächsten Tag werde jeweils einen herausragenden Aspekt vertiefen.

Gumy sieht in der Entschleunigung auch eine Chance: Angesichts der Informationsflut könne die gedruckte Zeitung als «sicherer Hafen» und erholsamer Gegenpol dienen. Ein neuer Druckvertrag sei bis Ende 2031 unterzeichnet worden, um die nach wie vor grosse Nachfrage der Abonnenten nach einer Papierausgabe zu bedienen. (sda/spo)