NZZ Geschichte: Der Schweizer Geschichte auf der Spur

Während einer Woche gehen «NZZ Geschichte» und Historiker Thomas Maissen wichtigen Momenten der Schweizer Geschichte auf den Grund und thematisieren gleichzeitig deren Auswirkungen auf die Gegenwart. Die Veranstaltungsreihe findet in ausgewählten Schweizer Museen statt.

Im Rahmen der Aktionswoche «NZZ Geschichte on Tour» soll das umfangreiche Wissen des Historikers Maissen in Schweizer Museen erlebbar gemacht werden, wie es in einer Mitteilung der NZZ-Mediengruppe heisst. Seit Oktober 2017 schreibt Maissen, Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Paris, in «NZZ Geschichte» eine Serie zu den «Schlüsselmomenten der Schweizer Geschichte».

Zu verschiedenen Eckpunkten der Schweizer Geschichte bieten die Museen ein individuelles Tagesprogramm an. Abgerundet wird das Programm jeweils mit einem Bühnengespräch zwischen Thomas Maissen und Peer Teuwsen, Redaktionsleiter «NZZ Geschichte». Diskutiert werden Fragestellungen wie «Weshalb blieb die Schweiz im Zweiten Weltkrieg verschont»? oder «Wann genau ist unser Land eigentlich entstanden»?

Unter den teilnehmenden Museen befinden sich das Bernische Historische Museum, das Historische Museum Basel sowie das Landesmuseum in Zürich. Die Lektüre zur Tour ist in einem Dossier auf NZZ.ch zusammengefasst. Neben den Beiträgen von Thomas Maissen sind auch Erklärvideos, ein Quiz zum Thema sowie die Berichterstattung vor Ort zu finden.

«NZZ Geschichte on Tour» startet am 11. September im Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen und endet am 16. September im Neuen Museum Biel. Weitere Informationen zu Programm, Eintrittspreisen und Tickets zu den Bühnengesprächen sind im «NZZ Shop» erhältlich. (pd/as)