Eine sexistische Betriebskultur, Lohnungleichheit, Frauen werden in Sitzungen zurechtgewiesen – es waren happige Vorwürfe, die im März publik wurden, als 78 Frauen einen offenen Brief an die Tamedia-Chefredaktion geschrieben haben (persoenlich.com berichtete).

Die Betroffenheit in sozialen Medien war gross – und auch die Führungsetage von Tamedia hat mittlerweile reagiert. Man will die Ereignisse jetzt extern untersuchen lassen. Die Frage jedoch bleibt: Wird sich jetzt etwas grundsätzlich ändern? Der grosse gesellschaftliche Aufschrei blieb bisher aus, wie es in einer Mitteilung heisst.

Im «Medientalk» will Salvador Atasoy wissen: Hat die Schweizer Medienbranche ein Problem mit strukturellem Sexismus? Und was muss passieren, damit sich eine Betriebskultur so ändert, dass Diskriminierung, Sexismus und Ausgrenzung auch wirksam sanktioniert werden können?

Im «Medientalk» nehmen Stellung: Andrea Fopp (Chefredaktorin Bajour), Nora Bader (Journalistin CH Media), Arthur Rutishauser (Chefredaktor Tages-Anzeiger, SonntagsZeitung) und Claudia Blumer (Journalistin Tages-Anzeiger). Die Sendung wird am Samstag, 27. März 2021, um 10.33 Uhr, auf Radio SRF 4 News ausgestrahlt. (pd/cbe)