Ringier Axel Springer Schweiz

Sascha Hilpert wird neuer CFO

Sascha Hilpert wird neuer CFO

Hilpert, aktuell Head Business Development bei Ringier, übernimmt 2022 die Nachfolge von Marcel Hürlimann.

Sascha Hilpert, aktuell Head Business Development bei Ringier, übernimmt per 1. Januar 2022 die Nachfolge von Marcel Hürlimann als Chief Financial Officer und nimmt Einsitz in die Geschäftsleitung.