SRF: «Deville» gibt es einmalig auch am Mittwoch

Wer am Sonntagabend auf SRF 1 die neuste Folge der Late-Night-Show «Deville» anschauen wollte, guckte zunächst in die Röhre. In einem Einblender hiess es stattdessen: «Leider ist es uns nicht möglich, die aktuelle Sendung ‹Deville› auszustrahlen. Sie sehen daher eine Wiederholung von letzter Woche. Wir bitten Sie um Entschuldigung.» Anderthalb Stunden später, also um 23.15 Uhr, konnte die aktuelle Folge dann doch noch gezeigt werden.

Eine Erklärung für die Panne blieb zunächst aus. Dominic Deville spottete auf Twitter, Viktor Giacobbo habe sich im Aufzeichnungsraum «an die Recorder gekettet und die Sendung sabotiert».

Leute, ihr glaubt nicht was ich im Aufzeichnungsraum des Leutschenbach gefunden habe: @viktorgiacobbo hat sich an die Recorder gekettet und die Sendung sabotiert! Aus Rache für seine Jubiläumssendung! Und er ist nackt!

#woistdeville — Dominic Deville (@gangdeville) April 11, 2022



Die tatsächliche Ursache war aber ein Problem im Audioprozess während der technischen Aufbereitung, hiess es im Blick. Auf Anfrage von persoenlich.com sagte Andreas Lattmann, CTO, Leiter Technologie Management SRF: «Im Prozess zur Aufbereitung der Audiokanäle sowie bei der Normalisierung der Lautstärke ist der zuständige Service abgestürzt. Der Service wurde neu gestartet und läuft wieder einwandfrei.» Die Suche nach der Ursache dieses Absturzes benötige jedoch noch erweiterte Analysen.

Auch die Zuschauerinnen und Zuschauer interessierten sich für die Hintergründe des Ausfalls. «Via SRF-Kundendienst haben wir Anfragen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer bekommen, die sich über die Gründe des Ausfalls erkundigt haben. Ähnlich waren die Reaktionen via Social Media», so Tom Schmidlin, Leiter Comedy und Satire SRF, auf Anfrage.

Die von der Panne betroffene «Deville»-Folge wird nun erneut am Fernsehen ausgestrahlt – und zwar am Mittwoch, 13. April, um 22.55 Uhr auf SRF 1. Dafür wird die Wiederholung von «Sternstunde Philosophie» geschoben und im Anschluss an «Deville» ausgestrahlt. (cbe)