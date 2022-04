Agrarmedien: Die Grüne wird neu mit Top Agrar/Profi verschickt

Die Schweizer Agrarmedien und der Landwirtschaftsverlag Münster arbeiten künftig eng und partnerschaftlich zusammen. Vom 1. Mai 2022 an erscheint das von den Schweizer Agrarmedien herausgegebene landwirtschaftliche Monatsmagazin Die Grüne im Bezugspaket mit den deutschen Fachtiteln Profi und Top Agrar, die von rund 10'000 Landwirtinnen und Landwirten in der Schweiz gelesen werden, heisst es in einer Mitteilung. Im Gegenzug stellt der Landwirtschaftsverlag Münster den Landfreund mit der Maiausgabe ein.

«Wir bündeln unsere Kräfte, um die Schweizer Bäuerinnen und Bauern noch zielgerichteter, fundierter, schneller und besser zu informieren», werden Barbara König, Geschäftsleiterin der Schweizer Agrarmedien und Ludger Schulze Pals, Geschäftsführer des Landwirtschaftsverlags Münster, zitiert.

Für beide Verlage sei die Zusammenarbeit ein logischer Schritt, wie es heisst. Der Schweizer Markt sei für zwei starke landwirtschaftliche Monatstitel mittlerweile schlicht zu klein, heisst es aus Münchenbuchsee und Münster. «Seit beinahe 100 Jahren steht der Landfreund für erstklassige Informationen über die Schweizer Agrarwirtschaft. Über das Kombi-Abo Landfreund mit den deutschen Agrarmagazinen Top Agrar bzw. Profi sind die Schweizer Bäuerinnen und Bauern zusätzlich über die wichtigen Entwicklungen der Landwirtschaft in Deutschland und Europa bestens im Bilde», beschreibt Ludger Schulze Pals das bisherige Konzept. «Daran wird sich auch nichts ändern. Das Kombi-Abo gebe es weiterhin, nur mit Die Grüne anstelle des Landfreund. (pd/wid)