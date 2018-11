Zofinger Tagblatt: Die Regionalzeitung lanciert ein Talk-Format

Am Freitag ist auf zofingertagblatt.ch der erste ZT-Talk zu sehen. Bundesrätin Doris Leuthard stellt sich den Fragen von Chefredaktor Philippe Pfister.

Das unabhängige Medien- und Verlagsunternehmen ZT Medien AG mit Sitz in Zofingen realisiert ein neues, vernetztes Medienangebot. Mit ihren Tageszeitungen, Wochenzeitungen, Radio- und Online-Angeboten und dem neuen Web-TV lanciert die ZT Medien AG in Partnerschaft mit der regionalen Wirtschaft und der «Wirtschaftsförderung Oftringen Rothrist Zofingen» das Format ZT-Talk.

Damit entstehe in der Grossregion erstmals eine multimediale und regionalisierte Plattform mit verschiedenen Mediengattungen, die den Zugang zu über 460'000 Kontakten pro Woche ermöglicht, heisst es in einer Mitteilung.

Der ZT-Talk wird in der Regel wöchentlich im ZT-Medienhaus produziert und dauert 15 bis 20 Minuten. Das Gespräch wird multimedial aufbereitet und über die verschiedenen Kanäle distribuiert. Im Studio zu Gast sind Persönlichkeiten, die mit Chefredaktor Philippe Pfister aktuelle Themen und Debatten aufnehmen und diskutieren. Die Talks decken die Themenfelder Wirtschaft, Politik, Kultur, Gesellschaft und Sport ab.



Erster Talk-Gast ist Bundesrätin Doris Leuthard, Vorsteherin des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek). Das Gespräch wurde am Amtssitz der Bundesrätin in Bern aufgezeichnet. Zu sehen ist der Talk (siehe Video oben) seit Freitagnachmittag, 9. November auf zofingertagblatt.ch, radioinside.ch und regiolive.ch. Leuthard spricht über ihren grössten politischen Sieg, ihre schmerzhafteste Niederlage – und verrät, welches Auto sie sich anschaffen will. (pd/eh)