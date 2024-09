US-Wahlen: «Die resolute Moderation war gerechtfertigt»

Arthur Honegger, TV-Debatten im US-Wahlkampf haben Tradition. Wie war diese im Vergleich zu den früheren Duellen?

Bemerkenswert war, dass Kamala Harris aus praktisch jeder Antwort einen Angriff auf Trump gemacht hat – was diesen sichtlich irritiert hat. Er war über weite Strecken in der Defensive, obschon sie es ist, die aktuell in der Regierung sitzt und er eigentlich der Herausforderer ist.

Das Trump-Lager beklagt, es sei eine Debatte «1 gegen 3» gewesen. Waren die zwei Journalisten von ABC tatsächlich härter zu Trump als zu Harris?

Trump stellt für Journalistinnen und Journalisten eine eigene Herausforderung dar: Er schweift gerne ab, und sagt häufig Dinge, die nicht stimmen. Insofern war die resolute Moderation gerechtfertigt.

«CNN inszeniert so ein Duell sehr amerikanisch»

Die Moderatoren haben immer wieder falsche Aussagen von Trump korrigiert. CNN hat über 30 solche gezählt - und nur eine bei Harris. Wie sehr beeinflusst das Live-Fact-Checking den Verlauf der Debatte?

Es ist wichtig, Falschaussagen zu korrigieren – im Live-Setting ist das allerdings nur punktuell möglich, spielt für den Verlauf also kaum eine Rolle. In den Stunden nach der Debatte wurden online verschiedene umfangreiche Faktenchecks publiziert, was dem interessierten Publikum dann eine bessere Einordnung erlaubt.

Bei der Übertragung von SRF gab es auch zum ersten Mal die Möglichkeit, dank KI, die Debatte übersetzt mit Untertiteln zu folgen. Hat das wie gewünscht geklappt?

Ich war mit der Live-Sendung absorbiert – aber soweit ich gehört habe, hat alles geklappt. Ich finde es wichtig, immer wieder Dinge auszuprobieren, auch um Erfahrungen für künftige Ereignisse zu sammeln.

Die Debatte fand für die Schweiz mitten in der Nacht statt. RTS hat auf eine Live-Übertragung verzichtet. Wer sie trotzdem live anschauen wollte, hätte das auf CNN machen können. Welchen Mehrwert bringt die Live-Übertragung auf SRF?

CNN inszeniert so ein Duell sehr amerikanisch, mit Stimmen aus beiden Lagern, die das Wortgefecht sozusagen stellvertretend weiterführen. Das tun wir nicht: SRF blickt aus einer Schweizer Perspektive, mit unserem Politik-Verständnis auf diese Debatten. Wir ordnen ein mit unserem Korrespondenten vor Ort. Und wir bieten eine professionelle Simultan-Übersetzung für alle, die das Duell auf Deutsch sehen wollen.

Gab es in dieser Debatte einen Moment oder eine Aussage, die das Potenzial hat, um in die Geschichte der TV-Duelle einzugehen?

Vielleicht kein Moment für die Ewigkeit, aber mir bleibt der Anfang in Erinnerung, noch bevor die erste Frage gestellt wurde: Harris schreitet zielstrebig auf Trump zu, reicht ihm die Hand und stellt sich vor. Schon da wurde er erstmals auf dem falschen Fuss erwischt. Mit Biden gab es nämlich keinen Handshake.