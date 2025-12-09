UKW | Halbierungsinitiative: «Die SRG hat das Gesicht verloren»

Publiziert am 09.12.2025

Der Ständerat hat am Dienstag nach dem Nationalrat ebenfalls grünes Licht zur Betriebsverlängerung von UKW gegeben. Für Matthias Ackeret muss nun die SRG auf UKW zurückgehen: «Es ist ein Bedürfnis der Zuhörerinnen und Zuhörer.» Zu seiner Aussage, dass die SRG das Gesicht verloren habe, entgegnet Sandra Porchet: «Eigentlich ist es eher für die Privatradios ein Gesichtsverlust, weil UKW für sie schon zwei Mal verlängert worden ist.»

Am Montag hat das Nein-Komitee zur Halbierungsinitiative seine Kampagne im Hinblick auf die Abstimmung vom 8. März lanciert. «Der Abstimmungskampf ist aber schon voll im Gange, und die SRG-Gegner haben in der Kommunikation die Oberhand», bemerkt Porchet. Für Ackeret könnte das Sujet des Lauberhornsrennens «Plus-Punkte geben», weil es unmittelbar vor der Abstimmung stattfindet.

