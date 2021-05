Die letzte Ausgabe der Tessiner Gratis-Wochenzeitung Il Caffè wird am 4. Juli erscheinen, am Vorabend der üblichen Sommerpause. Das kündigten die Herausgeber der Zeitung, Rezzonico Editore und Corriere del Ticino, in der Ausgabe vom Sonntag an.

Sie bestätigten damit einen Bericht der Westschweizer Tageszeitung Le Temps vom Donnerstag. Il Caffè wird jedes Wochenende von 70'000 Tessinerinnen und Tessinern gelesen.

«Il Caffè und Chefredaktor Lillo Alaimo, der im Sommer pensioniert wird, verabschieden sich von ihren Leserinnen und Lesern am Sonntag, 4. Juli», heisst es in einer Notiz in eigener Sache in der Ausgabe vom Sonntag. «Ende August wird eine neue Wochenzeitung, La Domenica, erscheinen.» Sie werde am Sitz des Corriere del Ticino in Muzzano bei Lugano produziert.

Das journalistische und technische Personal von Il Caffè wird von der heutigen Redaktion in Locarno nach Muzzano ziehen. Seit 2017 umfasste die Redaktion einschliesslich des Chefredaktors sechs Personen.

Die neue Wochenzeitung wird von Paride Pelli, dem Chefredaktor des Corriere del Ticino geleitet werden. Die Papierausgabe wird jeden Sonntag gratis sein. Die Online-Ausgabe wird dagegen kostenpflichtig oder für Abonnenten des Corriere del Ticino zugänglich sein.

Il Caffè wurde 1994 von den Locarneser Journalisten Giò Rezzonico und Lillo Alaimo gegründet und sonntags gratis an Kiosken und in öffentlichen Einrichtung vertrieben. Il Caffè wurde mit vertieften und manchmal unbequemen Recherchen bekannt.

Im Jahr 2000 hatte die Zeitung den Skandal des sogenannten «Ticinogate» aufgedeckt. Bei dem juristisch-politischen Fall ging es um einen internationalen Zigarettenschmuggler, der einen bekannten Tessiner Richter bestochen hatte. (sda/eh)